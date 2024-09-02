Ильхам Алиев считает Астану приемлемой площадкой для переговоров Баку с Ереваном

Президент Азербайджана назвал предложение казахстанского коллеги по проведению переговоров между Баку и Ереваном приемлемым. Азербайджан и Армения могут провести встречу в Астане.

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны обсудили возможность проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией в Астане.

По словам лидера Казахстана, Астана готова стать платформой для переговоров между Азербайджаном и Арменией по мирному договору. Азербайджанский президент сообщил, что данное предложение приемлемо для Азербайджана.

Также стороны отметили, что отношения между Баку и Астаной носят характер стратегического партнерства.

Токаев поздравил Ильхама Алиева с успешным проведением парламентских выборов и убедительной победой партии «Ени Азербайджан». Также казахстанский лидер отметил участие Ильхама Алиева в Консультативной встрече глав Центральной Азии, в ответ президент АР поблагодарил коллегу за приглашение на Консультативную встречу.

Ильхам Алиев поздравил Казахстан с успешной организацией V Всемирных игр кочевников, проходящих сейчас в Казахстане.

Кроме того, президентами был отмечен вопрос проведения в сентябре в Казахстане Дней культуры Азербайджана, информирует пресс-служба президента Азербайджана.