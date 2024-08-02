Токаев предложил Алиеву продолжить армяно-азербайджанское урегулирование в Алматы

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев переговорили по телефонной связи, рассказали в пресс-службе главы РК. Они обсудили различные вопросы в рамках отношений двух стран.
В течение беседы Токаев выразил стремление предоставить Алматинскую площадку для диалога между Баку и Ереваном.
Также он высказал слова признательности Ильхаму Алиеву за участие азербайджанских спортсменов на V Всемирных играх кочевников и отметил ценность организации Дней культуры АР в Казахстане для развития отношений двух государств.
Помимо этого, руководитель Казахстана поздравил президента Азербайджана с проведением выборов в Милли Меджлис, где присутствовали наблюдатели из республики.
Государственные лидеры также обсудили вопросы сотрудничества.
"Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства. В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений"
- пресс-служба президента Казахстана