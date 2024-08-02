Токаев предложил Алиеву продолжить армяно-азербайджанское урегулирование в Алматы

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев вынесли на обсуждение несколько тем в телефонной беседе, среди которых было участие Астаны в урегулировании отношений между Баку и Ереваном, а также выборы в азербайджанский парламент.

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев переговорили по телефонной связи, рассказали в пресс-службе главы РК. Они обсудили различные вопросы в рамках отношений двух стран.

В течение беседы Токаев выразил стремление предоставить Алматинскую площадку для диалога между Баку и Ереваном.

Также он высказал слова признательности Ильхаму Алиеву за участие азербайджанских спортсменов на V Всемирных играх кочевников и отметил ценность организации Дней культуры АР в Казахстане для развития отношений двух государств.

Помимо этого, руководитель Казахстана поздравил президента Азербайджана с проведением выборов в Милли Меджлис, где присутствовали наблюдатели из республики.

Государственные лидеры также обсудили вопросы сотрудничества.

"Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства. В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений"

- пресс-служба президента Казахстана