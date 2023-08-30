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Скульпторы считают свою профессию самой творческой, ведь они могут творить камня, глины, стекла, дерева, воска или льда. Скульптор-монументалист Ара Арутюнян был одним из наиболее узнаваемых мастеров, чьи работы составляют основу большинства туристических маршрутов современного Еревана и не только.

Скульптор в семье музыканта

Ара Арменович Арутюнян родился 28 марта 1928 году в Ереване в музыкальной семье. Отец был артистом ереванского театра оперы и балета, позже названного именем Александра Спендиарова. Еще в детстве Ара увлекся театром и живописью, где его излюбленными сюжетами были фрагменты из армянской истории. Тогда никто не мог и подумать, что за художественными изысканиями скрывается необычайный талант скульптора, пока Ара не принес с улицы кусок туфа, обротанный кустарным способом до такого состояния, что в детской поделке отчетливо читался фрагмент женской головы. Родители показали поделку соседу, который был художником и знатоком армянского орнамента. Он признал в поделке образ богини Анаит и порекомендовал родителям развивать талант сына.

Как Комитас помог Арутюняну стать известным

Окончив семь классов школы, в 1943 году Ара Арутюнян поступил в Ереванский художественный техникум им. Ф. Терлемезяна, а после - в Ереванский художественный институт, который окончил с отличием в 1954 году. То, что скульптор с детства был знаком с миром музыки, не прошло даром. Своим профессиональным дебютом Арутюнян обязан армянскому музыканту Комитасу. В память о нем Арутюнян в рамках своей дипломной работы подготовил проект памятника, который вскоре был установлен на могиле композитора.

Образ Комитаса пронесется лейтмотивом сквозь всю творческую биографию скульптора. В Армении можно найти сразу несколько скульптур посвященных Комитасу, все они за авторством Арутюняна.

Монументалист Арутюнян

В 1950-е мастер работал над созданием скульптур, посвященным деятелям армянской культуры. В 1960-е его заинтересовали исторические события, эпические сражения и периоды созидания. В это время создаются памятник воинам 89-й Таманской дивизии, павшим в Великой Отечественной войне в боях за освобождение Севастополя. На въездах многих городов Армении были воздвигнуты монументы, в которых были отражены фрагменты прошлого, из которых самым известным считается львица, установленная при въезде в город Гегард.

Скульптор-историк

Одержимый историей, Ара Арутюнян придавал историзм к каждому своему шедевру. Так, на фасаде Армянского академического драматического театра им. Г. Сундукяна появился скульптурный ансамбль (1966), который повествовал о многолетней истории армянского театра.

Пятью годами ранее на северном фасаде ереванского винного комбината появился мифический армянский лев.

В 1967 году на постамент над холмом в парке Победы взошла «Мать-Армения», ставшая культовым символом республики.

Годом позже, мастер приложил руку к строительству грандиозного архитектурно-скульптурного ансамбля «Сардарапатская битва».

Скульптор-дипломат

Чиновникам из ЦК не всегда нравился исторический подход Арутюняна, в котором он обращался к фрагментам досоветской истории. Кроме того, за пределами СССР проживало много армян, а потому популярность скульптора и его многочисленные отсылки к истории способствовали международной дипломатии. Так во Франции благодаря мастерству Арутюняна был воздвигнут памятный бюст герою французского сопротивления Мисаку Манушяну (1978).

Оживляющий камень

Ара Арутюнян был убежден, что камень не бездушная материя: он оживает под руками скульптора. Создав десятки памятных монументов, в том числе скульптурный портрет первой женщины-президента в Азии Корасон Акино, Арутюнян глубоко переживал, когда политические элиты постсоветской Армении сносили некоторые его шедевры в рамках политики декоммунизации. Однако для миллионов армян, он по-прежнему оставался самым народным скульптором.