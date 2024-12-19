Как будет работать метро Ташкента на Новый год 2025?

Метро Ташкента для удобства пассажиров будет работать практически до середины новогодней ночи.
В ночь с 31 декабря на первое января пассажиры смогут пользоваться станциями метро на два часа дольше, чем в обычные дни, то есть не до полуночи, а до двух часов ночи.
Известно и насколько часто будут ходить поезда. В дни 28, 30-31 декабря интервал в движении поездов будет умеренным, то есть таким, каким он обычно бывает по субботам.
В день 29 декабря, а также в первые два дня 2025 года поезда будут ходить по воскресному расписанию, и промежуток между ними будет более долгим.
С 4 января график движения поездов вернется к варианту рабочего дня.
Как отдыхают на Новый год 2025 в Узбекистане?
Жители Узбекистана, работающие по пятидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть на Новый год шесть дней подряд. У тех, кто трудится по "шестидневке", отдых продлится пять дней подряд.
Первые будут праздновать новый год с 28 декабря по 2 января включительно. Вторые начнут отдых на день позже, с 29 декабря.