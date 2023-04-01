Вестник Кавказа

Метро будет работать в новогоднем режиме в Ереване

метро в Ереване
© Фото: соцсети ереванского метрополитена
В последний день уходящего года метро в столице Армении будет работать дольше обычного. Воспользоваться подземкой можно будет с 07:00 до 02:00.

Метро Еревана будет работать в новогоднюю ночь в течение 19 часов. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице метрополитена в соцсетях.

В последний день уходящего года, 31 декабря, метро откроет свои двери для пассажиров в 07:00, а завершит работу – в 02:00 1 января.

В пресс-службе столичной подземки рассказали, что приняли такое решение, чтобы обеспечить максимальный комфорт местных жителей и туристов.

Напомним, метро в Ереване открылось в 1981 году. На сегодняшний день оно насчитывает 10 станций.

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