Метро перешло на единую билетную систему в Ереване

Ереванское метро завершило переход на единую билетную систему. Ранее в этом месяце сообщалось, что жетоны в подземке исчезнут до начала ноября.

Метрополитен Еревана окончательно перешел на единую билетную систему с прошлого понедельника. Об этом поведал директор столичной подземки Бабкен Седракян на совещании в городской мэрии, прошедшем 21 октября.

В свою очередь, столичный мэр указал на то, что на единую систему оплаты проезда фактически перешли уже все станции. По словам Тиграна Авиняна, несмотря на существующие сложности, с 2025 года переход на единую систему будет происходить более плавно.

Напомним, ранее стало известно, что до начала ноября 2024 года ереванское метро полностью избавится от жетонов.