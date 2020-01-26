Вестник Кавказа

Метро перешло на единую билетную систему в Ереване

Метро перешло на единую билетную систему в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереванское метро завершило переход на единую билетную систему. Ранее в этом месяце сообщалось, что жетоны в подземке исчезнут до начала ноября.

Метрополитен Еревана окончательно перешел на единую билетную систему с прошлого понедельника. Об этом поведал директор столичной подземки Бабкен Седракян на совещании в городской мэрии, прошедшем 21 октября.

В свою очередь, столичный мэр указал на то, что на единую систему оплаты проезда фактически перешли уже все станции. По словам Тиграна Авиняна, несмотря на существующие сложности, с 2025 года переход на единую систему будет происходить более плавно.

Напомним, ранее стало известно, что до начала ноября 2024 года ереванское метро полностью избавится от жетонов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1195 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Жетоны исчезнут из ереванского метро до конца месяца

Жетоны исчезнут из ереванского метро до конца месяца

Эскалаторы впервые за 40 лет поменяют на станции метро в Ереване

Эскалаторы впервые за 40 лет поменяют на станции метро в Ереване

Станцию метро затопило из-за дождя в Ереване

Станцию метро затопило из-за дождя в Ереване

Метро Еревана навсегда отказывается от жетонов

Метро Еревана навсегда отказывается от жетонов

Метро Еревана переходит на чрезвычайный режим работы

Метро Еревана переходит на чрезвычайный режим работы

Новую станцию Ереванского метро построит Россия

Новую станцию Ереванского метро построит Россия

Самое странное метро: что собой представляет ереванская подземка

Самое странное метро: что собой представляет ереванская подземка

Заброшенное метро Еревана

Заброшенное метро Еревана

Метро не работает в Ереване

Метро не работает в Ереване

Сбой в движении поездов произошел в Ереванском метро

Сбой в движении поездов произошел в Ереванском метро

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы