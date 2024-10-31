Вестник Кавказа

Петербуржцы обзавелись новой станцией метро

Петербуржцы обзавелись новой станцией метро
© Фото: telegram-канал Александра Беглова
В Санкт-Петербурге впервые за пять лет открылась новая станция метро. Губернатор поздравил жителей города и поблагодарил "Метрострой" за работу.

В Санкт-Петербурге впервые за пять лет открылась новая станция метро. Губернатор поздравил жителей города и поблагодарил "Метрострой" за работу.

Впервые за пять лет в Санкт-Петербурге открылась новая станция метро – "Горный институт". В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что город долго шел к открытию станции, было очень много сложностей. Глава подчеркнул, что "Горный институт" сможет обслуживать примерно 100 тыс человек в день.

Беглов осмотрел остановки общественного транспорта и благоустроенную территорию у наземных вестибюлей, кассовый зал и платформы.

Затем губернатор дал старт запуску нового объекта и доехал на первом поезде до станции "Спасская". Он поздравил жителей города и поблагодарил "Метрострой Северной Столицы" за работу.

Стоит добавить, что станция "Горный институт" расположена на Лахтинско-Правобережной линии метро. Это одна из самых глубоких станций в городе.

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