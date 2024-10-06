Вестник Кавказа

В честь Расула Гамзатова открыли сквер в Санкт-Петербурге

В честь Расула Гамзатова открыли сквер в Санкт-Петербурге
© Фото: администрация Санкт-Петербурга
Северная столица обзавелась еще один общественным пространством. На севере города появился сквер в честь дагестанского поэта Расула Гамзатова. Доминантой пространства стала скульптура «Журавли».

В Санкт-Петербурге открыли сквер в честь знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова. В его центре установлена скульптурная композиция «Журавли», рассказал глава города Александр Беглов. В церемонии открытия помимо губернатора также участвовала дочь поэта Салихат Гамзатова.

«Гамзатов — поэт не только дагестанского народа, но и всей нашей страны, и всего мира. Памятник «Журавли», установленный здесь, — дань уважения великому поэту, чье творчество и сегодня вдохновляет людей всех возрастов»

- Александр Беглов

Площадь нового сквера – 3 га. В нем можно не только погулять по выложенным пешеходным дорожкам, но и провести время с детьми, так как пространство имеет детские площадки. Скульптура «Журавли», установленная в качестве доминанты парка, отсылает к знаменитой песне, написанной на стихи поэта, передали в издании ТАСС.

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