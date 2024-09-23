Вестник Кавказа

Круизный теплоход "Расул Гамзатов" выйдет в первый рейс в 2027 году

Круизный теплоход "Расул Гамзатов" выйдет в первый рейс в 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые теплоход начнет выполнять круизы в России с 2027 года. Свое имя судно получило в честь поэта Расула Гамзатова.

Отечественная круизная компания "ВодоходЪ" решила назвать третий теплоход в рамках проекта "Карелия" "Расул Гамзатов".

"Мы думаем, что новый российский теплоход сможет достойно нести имя "Расул Гамзатов", укрепляя память о поэте и его творчестве. Человек огромного таланта, с широкой кавказской душой и добрым сердцем – Расул Гамзатов"

– гендиректор компании Ришат Багаутдинов

Новое судно вместимостью 183 пассажира впервые отправится в круиз в 2027 году. Планируется, что "Расул Гамзатов" побывает в Республике Дагестан, на родине поэта.

В 2023 году в России прошла серия мероприятий, посвященных 100-летию Гамзатова.

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