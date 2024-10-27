Азербайджан делает ставку на туристов из России

Махир Алиев

В преддверии новогодних праздников соседи России предлагают россиянам свой турпродукт. Особенно активен на этом направлении Азербайджан. Расскажем, какие форматы путешествий он предлагает российским туристам.

Как добраться до Баку?

Добраться до Азербайджана легко благодаря ежедневным прямым рейсам из городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие. Удобные перелеты позволяют российским туристам всего за несколько часов оказаться в центре культурного, исторического и природного разнообразия Кавказа. Космополитичная столица Баку сочетает древнюю историю с современностью. Здесь можно найти исторические достопримечательности, художественные галереи, торговые центры и аутентичные рестораны, предлагающие изысканные блюда местной и мировой кухни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архитектурное разнообразие Баку демонстрируют Старый город (Ичери-Шехер), внесенный в список наследия ЮНЕСКО, современные Пламенные башни и Центр Гейдара Алиева – символы соединения традиций и инноваций.

Интересный факт: Старый город Баку был местом съемок таких культовых советских фильмов, как «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43».

За пределами Баку можно окунуться в доисторическую эпоху в Государственном историко-художественном заповеднике Гобустан, где собрано более 7000 древних петроглифов. Расположенный неподалеку комплекс грязевых вулканов показывает уникальные геологические особенности региона.

© Фото: Azerbaijan.travel

Хыналыг

Азербайджан предлагает множество возможностей для активного отдыха на природе. Обновленные туристические маршруты в северных и северо-западных регионах позволят насладиться потрясающими пейзажами. Например, можно отправиться к деревне Хыналыг на высоте 2220 метров над уровнем моря в Большом Кавказе. Эта деревня, входящая в историко-архитектурный и этнографический заповедник “Хыналыг”, предлагает захватывающие виды на Кавказские горы и погружение в уникальную культуру.

Шахдаг

Азербайджан также известен своими горнолыжными курортами. Шахдаг, расположенный в северной части страны, предлагает отличные лыжные трассы общей протяженностью около 35 км. Трассы курорта подходят как для новичков, так и для профессиональных лыжников. Курорт также предоставляет широкий выбор зимних активностей для всей семьи.

Туфандаг

Еще один курорт в горах Азербайджана – Туфандаг - находится вблизи города Габала и очаровывает живописными спусками, современными подъемниками и комфортабельными отелями. Эти курорты подойдут для любителей активного зимнего отдыха и тех, кто хочет насладиться свежим горным воздухом вне зимнего периода.

Карабах

Карабах, расположенный в пределах Малого Кавказа, представляет собой яркую мозаику культурного, исторического и природного наследия Азербайджана. В его сердце находится Шуша – культурная столица страны, известная своими величественными горными пейзажами, чистым воздухом и кристально чистыми источниками. Город, часто называемый «Консерваторией Востока», был родиной таких культурных деятелей, как Узеир Гаджибейли, основоположник азербайджанской классической музыки, и поэтессы Хуршидбану Натаван, которая организовала первую систему водоснабжения в городе в XIX веке. Натаван известна тем, что, будучи совсем молодой, одержала победу в шахматной партии над знаменитым французским писателем Александром Дюма, который был поражен ее талантом и интеллектом.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В Шуше расположены знаковые достопримечательности, такие как мечеть Юхары Говхар Ага и Шушинская крепость, которые стали символами стойкости и величия города. Окружающие природные чудеса, такие как плато Джыдыр Дюзю и водопад Шир-Шир демонстрируют перспективы для будущих путешествий.

Возрождение культурных традиций этих земель, включая знаковый фестиваль Харыбюльбюль, подчеркивает стремление Азербайджана сохранить и развивать наследие региона. Хотя Карабах находится в процессе трансформации, усилия по его восстановлению обещают открыть новые горизонты для туристов в ближайшем будущем.

Шеки

Шеки - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там где находится Дворец шекинских ханов, аутентичные улочки с булыжной мостовой и мастерские местных ремесленников. Села Басгал, известное своими шелковыми платками-кялагай, Лахыдж, где сохранилось более 40 традиционных ремесел. Тут особенно чувствуешь погружение в наследие Великого шелкового пути.

© Фото: Azerbaijan.travel

Кухня Азербайджана

Кулинарное наследие Азербайджана – это еще одно измерение знакомства со страной. Свежие фрукты, овощи, орехи, мед и традиционные сладости создают неповторимый вкусовой опыт. Богатое винодельческое наследие Азербайджана предлагает будет интересно для любителей вина, включая такие сорта винограда, как Мадраса, Баян Шира и Ширваншахи. Винные дегустации, региональные деликатесы и живописные виды на виноградники создают незабываемую атмосферу. Участие Азербайджана в международных винодельческих событиях подчеркивает его статус растущего направления энотуризма.

Оздоровительный туризм

Азербайджан также становится важным направлением для оздоровительного туризма. Курорты и санатории, основанные на природных ресурсах страны активно развиваются и принимают все больше туристов из России. От целебных нефтяных ванн в Нафталане до подземной солевой терапии в Дуздаге – эти процедуры обещают восстановление тела и души. Особое место занимают традиционные азербайджанские хаммамы, такие как Hamambath и Teze Bey Hamami, которые предлагают гостям расслабляющие и очищающие ритуалы, основанные на вековых традициях. Посещение хаммама – это не только уход за телом, но и возможность прикоснуться к богатому культурному наследию страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан приглашает отправиться в путешествие через время: от архитектурного великолепия Баку до культурного сердца Шуши, от первозданных экотуристических ландшафтов до неотразимых вкусов местной кухни – каждая часть Азербайджана предлагает калейдоскоп незабываемых моментов. Здесь каждая улица, село и памятник наполняют путешествие духом богатого прошлого, яркого настоящего и обещающего будущего. Подробнее о путешествии в Азербайджан можно узнать на информационном портале Бюро по туризму Азербайджана, предлагающем в том числе уже готовые маршруты.