Вестник Кавказа

Армянская оппозиция хочет помешать Пашиняну участвовать в выборах

Армянская оппозиция хочет помешать Пашиняну участвовать в выборах
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
В Армении хотят не дать действующему премьеру принять участие в следующих выборах. Об этом рассказали в оппозиционном движении "Священная борьба"

Оппозиция в Армении не даст Николу Пашиняну участвовать в очередных выборах. Такое заявление сделал Баграт Галстанян, лидер оппозиционного движения "Священная борьба".

Архиепископ также подчеркнул, что активность действующего премьер-министра в соцсетях нельзя назвать предвыборной подготовкой.

"Во-первых, у него нет смелости, чтобы пойти на выборы. А во-вторых, мы ему этого не дадим. Потому что нет такого настроения и желания, наши оценки расходятся в этом плане"

– Баграт Галстанян

Напомним, следующие выборы в парламент республики запланированы на 2026 год.

Ранее власти Армении договорились с Азербайджаном о делимитации участка границы в районе Тавушской области. После этого в стране вспыхнули акции протесты, во главе которых стоит Галстанян.

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