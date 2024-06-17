Армянская оппозиция хочет помешать Пашиняну участвовать в выборах

В Армении хотят не дать действующему премьеру принять участие в следующих выборах. Об этом рассказали в оппозиционном движении "Священная борьба"

Оппозиция в Армении не даст Николу Пашиняну участвовать в очередных выборах. Такое заявление сделал Баграт Галстанян, лидер оппозиционного движения "Священная борьба".

Архиепископ также подчеркнул, что активность действующего премьер-министра в соцсетях нельзя назвать предвыборной подготовкой.

"Во-первых, у него нет смелости, чтобы пойти на выборы. А во-вторых, мы ему этого не дадим. Потому что нет такого настроения и желания, наши оценки расходятся в этом плане"

– Баграт Галстанян

Напомним, следующие выборы в парламент республики запланированы на 2026 год.

Ранее власти Армении договорились с Азербайджаном о делимитации участка границы в районе Тавушской области. После этого в стране вспыхнули акции протесты, во главе которых стоит Галстанян.