Вестник Кавказа

Зурабишвили точно уйдет из резиденции после инаугурации – Кобахидзе

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Премьер-министр Грузии уверен, что президент Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой оканчивается после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили в воскресенье, добровольно покинет свой дворец.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой осталось менее двух суток на этом посту, не будет сопротивляться и самостоятельно покинет президентский дворец после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, – такое мнение выразил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

"Я исключаю вероятность того, что Саломе Зурабишвили не покинет резиденцию"

– глава правительства

По его словам, Зурабишвили отлично осведомлена о том, что такой поступок будет квалифицирован как уголовное преступление, и ей будет грозить тюрьма от 3 до 15 лет. Кобахидзе выразил уверенность в том, что людей, способных на такую глупость, не существует.

Он также добавил, что был обязан предупредить Зурабишвили и тех, кто собрался поддерживать ее в преступном намерении, чтобы предотвратить возможное преступление, поскольку это и есть основная задача любой власти.

"Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний"

– Кобахидзе

В то же время, премьер подчеркнул, что даже в этом случае ничего страшного не произойдет, и никаких потрясений для Грузии не последует.

Напомним, в воскресенье Грузию ждет момент истины: на этот день назначена инаугурация избранного президента, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Она начнется в 11 утра по времени Тбилиси. После того, как Кавелашвили вступит в должность, полномочия нынешнего президента Саломе Зурабишвили закончатся, и она будет обязана освободить президентскую резиденцию. В то же время, Зурабишвили неоднократно заявляла о нелегитимности избранного 26 октября парламента и, соответственно, избранного в том числе депутатами этого парламента Кавелашвили, который к тому же был единственным кандидатом. Единственной законной властью в Грузии Зурабишвили считает себя. Поэтому она намерена оставаться в резиденции и после того, как ее полномочия истекут, свое намерение она озвучивала уже много раз.

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