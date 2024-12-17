Зурабишвили против "Мечты": президент Грузии идет ва-банк

Ситуация в Грузии обостряется до предела – момент истины наступит 29 декабря, когда будет инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили. Что происходит в Грузии сейчас и что готовит президент Саломе Зурабишвили?

Кризис в Грузии приближается к решающему моменту: всего через несколько дней в Тбилиси состоится инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили – однако нынешний президент Саломе Зурабишвили не намерена, несмотря на истечение срока своих полномочий, уступать ему место и требует внеочередных выборов в парламент, выставляя в качестве альтернативы исключительно смену режима. Ее поддерживает ряд оппозиционеров и сотни участников протестов против приостановки евроинтеграции, которые не прекращаются в Грузии на протяжении почти месяца. Чем разрешится напряжение?

Когда и где будет инаугурация нового президента Грузии?

Накануне в парламенте назвали время и место проведения церемонии инаугурации шестого по счету президента Грузии Михаила Кавелашвили. Она пройдет в воскресенье 29 декабря в парламенте.

Торжественная церемония стартует в 11:00 по местному времени (10:00 мск). Сообщается, что на нее приглашены выборщики, то есть члены Избирательной коллегии, которые и выбирали президента (кроме Кавелашвили, других кандидатов не было), члены правительства и представители конституционных органов власти. Позовут на событие и родных нового президента.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Будут ли присутствовать на мероприятии зарубежные дипломаты, пока не известно. По некоторым данным, инаугурация будет проводиться без их участия: как сообщают СМИ, их не пригласят из-за того, что в зале заседаний парламента слишком мало мест.

Стоит отметить, что первое заседание парламента Грузии, избранного на выборах 26 октября, также, вопреки традиции, было проведено без иностранных дипломатов.

Кроме того, на воскресенье в парламенте вводится желтый уровень безопасности. Это означает, во-первых, ограничение доступа посетителей в здание в этот день, во-вторых, необходимость для СМИ получать особую аккредитацию. Получить ее смогут максимум две съемочные группы от одного СМИ.

Такие меры объясняются необходимостью обеспечить безопасность на фоне непростой обстановки в Грузии на данный момент.

Что происходит в Грузии на сегодняшний день?

Несмотря на то, что 29 декабря предстоит инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили, нынешний президент Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой заканчивается в воскресенье, не собирается покидать свой пост: так как она считает, что выборы 26 октября нелегитимны, в связи с чем, по ее мнению, необходимо провести еще одни, досрочные выборы в парламент, – то президент, которого выбирала Избирательная коллегия, наполовину состоящая из депутатов нового парламента, также нелегитимен. Старый парламент при этом уже распущен, соответственно, Зурабишвили считает, что на данный момент, а также и после инаугурации, она – единственный законный представитель власти в Грузии.

© Фото: Сайт президента Грузии

Несколько дней назад Зурабишвили выдвинула правящей "Грузинской мечте" ультиматум, потребовав от почетного председателя партии Бидзины Иванишвили в срок до инаугурации Кавелашвили организовать внеочередные парламентские выборы. По ее словам, такой шаг со стороны "Мечты" будет означать готовность к диалогу, решимость пойти на компромисс и сделать уступки.

"Если нет – будет падение режима"

– Зурабишвили

Мнение Зурабишвили поддерживают и представители оппозиции, уверенные, что диалог с властями едва ли возможен. Так, о неизбежности свержения действующего режима заявила Хатия Деканоидзе.

"Для того, чтобы были проведены нормальные, честные выборы, чтобы была выражена воля грузинского народа, этот режим должен быть свергнут и практически все институты должны быть свободны от режима"

– оппозиционер

Грузинское руководство восприняло инициативу Зурабишвили крайне негативно. Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе предупредил президента, что если она будет настаивать на организации – без всяких на то оснований – внеочередных выборов, а также вовремя не покинет президентский дворец, то ей грозит ответственность, вплоть до тюремного заключения.

Однако слова Кобахидзе не остудили Зурабишвили. Позже она заявила о создании совета, который и займется подготовкой страны к новым выборам, а также соответствующего документа.

Мэр Тбилиси и генсек "Мечты" Каха Каладзе со скепсисом отнесся к идеями Зурабишвили, назвав инициативу о совете игрой и глупостью, на которые Зурабишвили идет от отчаяния.

Стоит отметить, что в оппозиции нет единого мнения относительно дальнейшей политической борьбы и ее методов.

С одной стороны, только что одна из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Анна Долидзе заявила, что ряд оппозиционеров, в том числе и она сама, готовы поддержать Зурабишвили и остаться вместе с ней в президентской резиденции после инаугурации Кавелашвили.

"Мы готовы остаться во дворце и после 29 декабря и объявить его единственным местом, где будет находиться легитимный президент Грузии. Это одно из наших предложений, одна из форм поддержки, которая будет справедливой, легитимной и ненасильственной"

– Долидзе

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Ее поддержал лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

А вот партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", всегда державшаяся несколько особняком, и в этот раз не настроена радикально. Ее член Анна Бучукури жестко прокомментировала призывы лидера той же "Сильной Грузии" Мамуки Хазарадзе и лидера "Коалиции перемен" Зураба Джапаридзе к армии проигнорировать инаугурацию Кавелашвили и в целом не подчиняться "нелегитимной власти".

"Наша команда категорически отмежевывается от любых радикальных призывов или решений, включая подобные заявления. Так было всегда и будет в будущем"

– Бучукури

Президент Грузии Саломе Зурабишвили против "Мечты"

Решительность и упорство Зурабишвили вызывают резко негативную реакцию "Мечты". Помимо предупреждений об уголовном наказании, которое грозит президенту, если она откажется покидать кресло после истечения срока полномочий, представители правящей партии скептически оценивают ее амбиции.

Так, исполнительный секретарь "Силы народа" Гурам Мачарашвили сравнил претензии Зурабишвили с позицией основателя "Единого нацдвижения", экс-президентом Михаилом Саакашвили.

"Саакашвили думает, что он лидер мира. Зурабишвили говорит, что она будет лидером с 29 числа. У каждого будет своя палата: одни думают, что они Наполеоны, другие – что они президенты Грузии"

– Мачарашвили

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

А спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и вовсе сравнил президента со знаменитым французским королем Людовиком XIV.

"Что касается позиции г-жи Саломе, она не нова. Некоторое время назад я сказал, что в отношении к государству у нее подход Людовика XIV. Фактически она говорит, что государство – это она сама, со своей атрибутикой"

– Папуашвили

Председатель парламента Грузии также напомнил оппозиции, что большинство избирателей на выборах 26 октября поддержали именно "Грузинскую мечту": за нее проголосовали 1,2 млн избирателей.

Что думает новый президент Грузии Михаил Кавелашвили?

Сам новый президент пока держится несколько в тени – практически единственным его публичным выступлением стало большое интервью "Имеди".

В нем он рассказал, что фактически решение сделать его президентом было принято Бидзиной Иванишвили и всей командой. При этом перед Кавелашвили была поставлена цель – возвратить институт президента в конституционные рамки.

© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили

Избранный президент также озвучил свою позицию по евроинтеграции, заявив о недопустимости отказа Грузии от своих ценностей даже ради вступления в ЕС. Кавелашвили подчеркнул, что Грузия не хочет лишиться своей культуры, языка и веры и стремится войти в ЕС оставаясь такой, какая она есть на сегодня.

Кроме того, избранный президент прокомментировал свои прежние выступления, признав, что они могли восприниматься как грубоватые. Однако, по его словам, такой тон выбирался осознанно и всегда служил определенным целям.

Наконец, Кавелашвили заявил о своей полной искренности, от которой он не может отказаться.

Протесты в Грузии 2024

Тем временем протесты в Грузии не прекращаются – сегодня они будут проходить 29-й день подряд. Причем митинги устраиваются не только в Тбилиси, но и в других городах, например, Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В последнее время акции проходят мирно и организуются по одному шаблону: в течение дня в разных районах Тбилиси проходят шествия, объединяющие людей по какому-либо признаку. Так, сегодня анонсированы шествия представителей креативной сферы, германистов, уроженцев Батуми, старшеклассников, детей священнослужителей и некоторые другие, в общей сложности порядка восьми маршей. Вечером все протестующие приходят к зданию парламента на проспекте Руставели, а на ночь расходятся по домам.

Впрочем, к выходным, а точнее к инаугурации, оппозиционеры намерены объявить большой сбор. Удастся ли он и чем завершится?