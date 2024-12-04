Что происходит в Грузии перед инаугурацией нового президента?

Инаугурация Михаила Кавелашвили окончательно завершит формирование новой власти в стране после выборов в парламент. Когда состоится инаугурация нового президента Грузии, чего ждать от оппозиции и продолжатся ли протесты в Тбилиси.

В эти выходные Грузия официально сменит президента. Резиденцию на площади Орбелиани займет бывший футболист Михаил Кавелашвили, а Саломе Зурабишвили придется покинуть пост, несмотря на протест оппозиции. Что происходит в Грузии перед инаугурацией президента?

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Когда будет инаугурация президента Грузии?

Новым президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили, бывший футболист и депутат от партии «Сила народа». Его кандидатура, которую выдвинула правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах, что прошли 14 декабря. Оппозиция отказалась от участия.

© Фото: парламент Грузии

Инаугурация нового президента Грузии состоится 29 декабря, уже в это воскресенье.

Что требует оппозиция и уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили?

Грузинская оппозиция отказалась признавать парламентские выборы, прошедшие 26 октября. По такому же принципу она не признала легитимность президентских выборов и кандидатуру Михаила Кавелашвили. В день его инаугурации, 29 декабря, кончается срок полномочий уже бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает все заявления оппозиции.

Саломе Зурабишвили отказалась покидать кресло президента после инаугурации Михаила Кавелашвили, так как считает себя единственной законной властью в стране, и начала заниматься подготовкой новых парламентских выборов, так как, по ее мнению, это единственный выход из политического кризиса. На прошлой неделе она заявила, что готова встретиться с почетным председателем «Грузинской мечты» и обсудить с ним внеочередные выборы в парламент. После она и вовсе дала ему время до 29 декабря, чтобы тот назначил дату нового голосования. Если правящая партия не договорится с оппозицией, то произойдет свержение режима, пообещала Зурабишвили.

© Фото: сайт президента Грузии

Накануне уходящий президент объявила о создании совета по подготовке к новым выборам в парламент. С ее слов, документ находится на подготовительной стадии и может быть готов уже сегодня. Ранее она заявила, что отказывается покидать президентский дворец на площади Орбелиани в Тбилиси после инаугурации Кавелашвили и Грузию в целом.

Реакция властей Грузии

В правящей партии «Грузинская мечта» считают заявления оппозиции о необходимости проведения новых парламентских выборов безосновательными, а премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе даже пригрозил Саломе Зурабишвили тюрьмой за серьезные шаги в этом направлении. Он напомнил, что выборы в парламент могут быть назначены в нескольких случаях:

аннулирование ЦИК или Конституционным судом Грузии предыдущих результатов голосования;

очередные выборы после истечения 4-летнего срока полномочий парламента;

парламент выражает недоверие правительству.

Грузинский премьер также считает, что оппозиция скоро успокоится и войдет в парламент в феврале 2025 года, спустя почти 5 месяцев после окончания выборов.

© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе

Другие представители правящей партии солидарны с главой правительства и отмечают, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не имеет полномочий назначать любые выборы, поэтому ни один из нормативных актов, изданных ей, не будет иметь юридической силы.

Ситуация в Грузии: протесты в Тбилиси продолжаются

Протестные настроения в Тбилиси и других городах Грузии могут вспыхнуть с новой силой после 29 декабря – дня инаугурации нового президента страны. С такими прогнозами выступает оппозиция. Также она анонсировала, что 28 декабря, накануне дня инаугурации, протестующие выстроятся в живую цепь через весь центр Тбилиси.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Часть протестующих планируют отказаться от встречи Нового года в кругу семьи и выйти к зданию парламента, чтобы продолжить агитировать за проведение новых выборов на привычном месте.

Сейчас обстановка в Тбилиси спокойная, несмотря на продолжающиеся 28-ой день протесты. По данным СМИ, масштаб антиправительственных акций сокращен. В центре города включили иллюминацию и начала работать «Новогодняя деревня» на площади Орбелиани, прямо перед резиденцией президента Саломе Зурабишвили, которую ей придется скоро покинуть.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"