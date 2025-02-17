Вестник Кавказа

Митинг за новые выборы начался во вторник в центре Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Вечером 25 февраля в грузинской столице проходит очередной митинг оппозиции. Протестующие настаивают на организации новых парламентских выборов.

В эти минуты в центральной части Тбилиси проходит очередная протестная акция, участники которой выступают за проведение новых выборов в парламент Грузии.

Демонстранты собрались возле здания парламента. Среди них замечена Саломе Зурабишвили, экс-президент республики.

Кроме того, протестующие призывают освободить своих сторонников, которые были задержаны полицией на предыдущих митингах.

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