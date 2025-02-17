Митинг за новые выборы начался во вторник в центре Тбилиси

Вечером 25 февраля в грузинской столице проходит очередной митинг оппозиции. Протестующие настаивают на организации новых парламентских выборов.

В эти минуты в центральной части Тбилиси проходит очередная протестная акция, участники которой выступают за проведение новых выборов в парламент Грузии.

Демонстранты собрались возле здания парламента. Среди них замечена Саломе Зурабишвили, экс-президент республики.

Кроме того, протестующие призывают освободить своих сторонников, которые были задержаны полицией на предыдущих митингах.