В Грузии готовы начать отношения с США и Европой с чистого листа

В правящей партии Грузии подтвердили настрой на перезагрузку отношений с американцами и европейцами. Там подчеркнули, что республика хотела бы начать все заново.

Власти Грузии готовы к перезапуску отношений с США и Европой. Такое заявление сделал 24 февраля генсек правящей партии республики.

"Президент США объявил о поражении "глубинного государства". И мы хотим, чтобы все это отразилось на Грузии не только заявлениями, но и конкретными шагами, действиями. Чтобы началась перезагрузка отношений и все, хотя бы стратегические отношения, мы начали бы с чистого листа"

– Каха Каладзе

Он также напомнил, что власти много раз заявляли о своей готовности урегулировать отношения.

Напомним, накануне в парламент Грузии была внесена новая версия законопроекта об иноагентах. Власти республики отмечают, что этот проект закона полностью копирует американский закон FARA.