Вестник Кавказа

В Грузии готовы начать отношения с США и Европой с чистого листа

Каха Каладзе
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
В правящей партии Грузии подтвердили настрой на перезагрузку отношений с американцами и европейцами. Там подчеркнули, что республика хотела бы начать все заново.

Власти Грузии готовы к перезапуску отношений с США и Европой. Такое заявление сделал 24 февраля генсек правящей партии республики.

"Президент США объявил о поражении "глубинного государства". И мы хотим, чтобы все это отразилось на Грузии не только заявлениями, но и конкретными шагами, действиями. Чтобы началась перезагрузка отношений и все, хотя бы стратегические отношения, мы начали бы с чистого листа"

– Каха Каладзе

Он также напомнил, что власти много раз заявляли о своей готовности урегулировать отношения.

Напомним, накануне в парламент Грузии была внесена новая версия законопроекта об иноагентах. Власти республики отмечают, что этот проект закона полностью копирует американский закон FARA.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1415 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?

Оправдана ли стратегия Армении на вступление в ЕС и партнерство с США?

Новые правила по грантам для НПО одобрены парламентом Грузии

Новые правила по грантам для НПО одобрены парламентом Грузии

В Северной Осетии школьники смогут сдавать два предмета в рамках ОГЭ

В Северной Осетии школьники смогут сдавать два предмета в рамках ОГЭ

В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах

В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах

Правительство Грузии начнет выдавать гранты НПО

Правительство Грузии начнет выдавать гранты НПО

В Грузии заявили о меньшем вмешательстве иностранных послов в дела страны

В Грузии заявили о меньшем вмешательстве иностранных послов в дела страны

Ограничивающий зарубежное финансирование закон о СМИ примут в Грузии

Ограничивающий зарубежное финансирование закон о СМИ примут в Грузии

Оскорбление чиновников в Грузии станет наказуемым

Оскорбление чиновников в Грузии станет наказуемым

Срок административного заключения увеличится в четыре раза в Грузии

Срок административного заключения увеличится в четыре раза в Грузии

Грузия ужесточит наказания для оппозиции

Грузия ужесточит наказания для оппозиции

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы