Закон-копия FARA зарегистрирован в парламенте Грузии

Грузинский парламент зарегистрировал внесенный правящей "Мечтой" новый законопроект об иноагентах, который представляет собой дословный перевод американского аналога FARA.

Новый, более жесткий законопроект об агентах иностранного влияния зарегистрировали в парламенте Грузии. Накануне его внесла в законодательный орган правящая партия.

Документ называется "О регистрации иностранных агентов". Он представляет собой буквально пословный перевод американского закона FARA и полностью, вплоть до каждой запятой, идентичен ему. Спикер

Шалва Папуашвили подчеркивал, что те, кто будут недовольны этой версией, должны будут обращаться к авторам оригинала, то есть в США.

О значении нового закона, который будет более суров по сравнению с первым, действующим в Грузии на данный момент вариантом, поведал депутат от "Мечты" Ираклий Кирцхалия.

"Это важно для нашей государственности и безопасности нашего государства. Мы хорошо видели, на что способно злополучное иностранное финансирование, которое поступало в нашу страну, и не только в нашу, и скольких попыток государственного переворота наша страна избежала"

– Кирцхалия

Стоит отметить, что если Грузия примет американскую версию закона, то иноагентами могут быть объявлены не только юридические лица, но и отдельные люди. Кроме того, нарушение требований закона повлечет за собой уголовную ответственность.