В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах

Депутаты парламента Казахстана высказались за принятие закона об иноагентах. Инициатива может затронуть до 200 неправительственных организацией с иностранным финансированием.
Депутаты парламента Казахстана от фракции "Народной партии" предложили разработать законопроект об иностранных агентах.
Депутат фракции Ирина Смирнова мотивировала эту инициативу необходимостью с дезинформацией, которую могут продвигать заинтересованные СМИ, работающие за счет иностранных средств.
Согласно данным Смирновой, в республике функционируют порядка 200 неправительственных организаций, большинство из которых связано с финансированием из США.
В качестве аргумента депутат привела в пример международный опыт. По словам Смирновой, в мире есть страны, где успешно работают подобные законы.