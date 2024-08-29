Вестник Кавказа

В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах

В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутаты парламента Казахстана высказались за принятие закона об иноагентах. Инициатива может затронуть до 200 неправительственных организацией с иностранным финансированием.

Депутаты парламента Казахстана от фракции "Народной партии" предложили разработать законопроект об иностранных агентах. 

Депутат фракции Ирина Смирнова мотивировала эту инициативу необходимостью с дезинформацией, которую могут продвигать заинтересованные СМИ, работающие за счет иностранных средств. 

Согласно данным Смирновой, в республике функционируют порядка 200 неправительственных организаций, большинство из которых связано с финансированием из США. 

В качестве аргумента депутат привела в пример международный опыт. По словам Смирновой, в мире есть страны, где успешно работают подобные законы.

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