Вестник Кавказа

Шойгу встретится с Токаевым в Казахстане

Шойгу встретится с Токаевым в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секретарь Совбеза России Шойгу прибыл в Казахстан для встречи с президентом республики и руководством силового блока Казахстана. Стороны обсудят отношения между странами и вопросы безопасности.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Казахстан. В рамках визита Шойгу встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и секретарем СБ республики Гизатом Нурдаулетовым. 

"Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан с рабочим визитом, в ходе которого состоятся двусторонние консультации аппаратов советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарём Совета безопасности РК Гизатом Нурдаулетовым"

– пресс-служба СБ РФ

Сообщается, что предметом обсуждения будет обстановка в Сирии, Афганистане и Центральной Азии, также будут подняты вопросы безопасности, отношения между государствами.

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