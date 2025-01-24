Шойгу встретится с Токаевым в Казахстане

Секретарь Совбеза России Шойгу прибыл в Казахстан для встречи с президентом республики и руководством силового блока Казахстана. Стороны обсудят отношения между странами и вопросы безопасности.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Казахстан. В рамках визита Шойгу встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и секретарем СБ республики Гизатом Нурдаулетовым.

"Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан с рабочим визитом, в ходе которого состоятся двусторонние консультации аппаратов советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарём Совета безопасности РК Гизатом Нурдаулетовым"

– пресс-служба СБ РФ

Сообщается, что предметом обсуждения будет обстановка в Сирии, Афганистане и Центральной Азии, также будут подняты вопросы безопасности, отношения между государствами.