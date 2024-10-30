В Казахстане заблокируют тысячи смартфонов

Власти Казахстана решили упорядочить правила пользования мобильными устройствами связи, заблокировав смартфоны, внесенные или находящиеся в серых и черных списках Минцифры страны.

Всем абонентам мобильных сетей Казахстана придется снова пройти процедуру идентификации их смартфонов – таков новый приказ министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

Документ вводит три категории списков регистрации владельцев устройств мобильной связи - белый, серый и черный: если первый, подразумевающий смартфоны, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных, не доставит их хозяевам никакого беспокойства, то устройства, внесенные в серый список, будут проверяться дополнительно и послужат владельцам лишь временно, не больше месяца, если не пройдут проверку, передает "АиФ-Казахстан".

Самые жесткие меры ждут владельцев мобильников, попавших в черный список – это устройства с некорректным или измененным идентификационным кодом, отсутствующим заводским IMEI или уже внесенные в международный черный список GSMA – они будут немедленно отключаться с последующим разбирательством их происхождения.

Работа предстоит огромная - операторы сотовой связи будут обязаны серить идентификационный код устройства с присвоенным ему номером и зарегистрированными данными его владельца, а также законность его использования в сетях сотовой связи Казахстана.

"Оператор базы данных идентификационных кодов в течение 3 рабочих часов после завершения такой проверки переносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет соответствующее уведомление операторам сотовой связи и владельцу о прекращении услуг связи"

- приказ Минцифры Казахстана

Однако цели оправдывают средства: как ожидают в министерстве, эти меры поставят надежный заслон ввозу в страну "серой" техники, поумерит пыл телефонных мошенников и практически сведет к нулю случаи кражи мобильных устройств.