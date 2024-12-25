Вестник Кавказа

Зурабишвили продолжает надеяться на проведение новых выборов в парламент Грузии

Зурабишвили продолжает надеяться на проведение новых выборов в парламент Грузии
© Фото: сайт президента Грузии
Бывший президент Грузии Саломе Зурабившили продолжает надеется на назначение внеочередных парламентских выборов правящей "Грузинской мечтой". Она считает это единственным выходом из политического кризиса.

Правящая партия "Грузинская мечта" все еще может провести внеочередные парламентские выборы, чтобы выйти из сложившегося политического кризиса. С таким мнением выступила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью оппозиционному изданию.

"Хотят они назначения выборов, или нет, я не исключаю, что они сами их назначат, потому что никто не придумал другого решения для страны, находящейся в таком кризисе"

- Саломе Зурабишвили

Она также отметила проблемы правительства "Мечты" в вопросе признания легитимности на международной арене несмотря на то, что новую власти в Грузии признали многие страны, включая Азербайджан, Венгрию и многие другие.

При завершенном расследовании ЦИК и Генпрокуратуры Грузии, которое показало отсутствие каких-либо существенных нарушений в избирательном процессе, несколько лидеров европейских стран высказали готовность помочь грузинской оппозиции в расследовании фальсификаций на прошедших в октябре выборах, передала Саломе Зурабишвили. Этот вопрос она обсудила во время участия в Мюнхенской конференции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что возможность проведения внеочередных выборов в парламент исключены, и призвал всех готовится к голосованию, которое по плану состоится в 2028 году.

Генпрокуратура, в свою очередь, подчеркнула, что подделать итоги парламентских выборов было невозможно из-за технических особенностей голосования. Ведомство провело около 800 следственных действий и опросило свыше 400 свидетелей, из которых никто не смог предоставить конкретные доказательства фальсификаций.

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