Зурабишвили продолжает надеяться на проведение новых выборов в парламент Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" все еще может провести внеочередные парламентские выборы, чтобы выйти из сложившегося политического кризиса. С таким мнением выступила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью оппозиционному изданию.
"Хотят они назначения выборов, или нет, я не исключаю, что они сами их назначат, потому что никто не придумал другого решения для страны, находящейся в таком кризисе"
- Саломе Зурабишвили
Она также отметила проблемы правительства "Мечты" в вопросе признания легитимности на международной арене несмотря на то, что новую власти в Грузии признали многие страны, включая Азербайджан, Венгрию и многие другие.
При завершенном расследовании ЦИК и Генпрокуратуры Грузии, которое показало отсутствие каких-либо существенных нарушений в избирательном процессе, несколько лидеров европейских стран высказали готовность помочь грузинской оппозиции в расследовании фальсификаций на прошедших в октябре выборах, передала Саломе Зурабишвили. Этот вопрос она обсудила во время участия в Мюнхенской конференции.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что возможность проведения внеочередных выборов в парламент исключены, и призвал всех готовится к голосованию, которое по плану состоится в 2028 году.
Генпрокуратура, в свою очередь, подчеркнула, что подделать итоги парламентских выборов было невозможно из-за технических особенностей голосования. Ведомство провело около 800 следственных действий и опросило свыше 400 свидетелей, из которых никто не смог предоставить конкретные доказательства фальсификаций.