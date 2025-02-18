Михаил Кавелашвили отозвал иск против закона об иноагентах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из конституционного суда иск против закона об иноагентах. Ранее законопроект правящей партии "Грузинская мечта" пыталась опротестовать экс-президент страны Саломе Зурабишвили, сообщили в аппарате грузинского лидера.
"Президент Грузии Михаил Кавелашвили отказался от иска бывшего президента Саломе Зурабишвили в конституционный суд в связи с законом "О прозрачности иностранного влияния"
– пресс-служба президента Грузии
Согласно позиции нового главы государства, закон направлен на защиту национальных интересов и должен способствовать информированности граждан о финансировании организаций, которые действуют в интересах других стран.
Напомним, что в начале марта в Грузии приняли обновленный законопроект об иноагентах, за основу которого взят закон FARA в США.