Михаил Кавелашвили отозвал иск против закона об иноагентах

Лидер Грузии Кавелашвили отозвал иск против закона об иноагентах, который был подан еще прежней главой страны Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из конституционного суда иск против закона об иноагентах. Ранее законопроект правящей партии "Грузинская мечта" пыталась опротестовать экс-президент страны Саломе Зурабишвили, сообщили в аппарате грузинского лидера.

"Президент Грузии Михаил Кавелашвили отказался от иска бывшего президента Саломе Зурабишвили в конституционный суд в связи с законом "О прозрачности иностранного влияния"

– пресс-служба президента Грузии

Согласно позиции нового главы государства, закон направлен на защиту национальных интересов и должен способствовать информированности граждан о финансировании организаций, которые действуют в интересах других стран.

Напомним, что в начале марта в Грузии приняли обновленный законопроект об иноагентах, за основу которого взят закон FARA в США.