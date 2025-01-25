Вестник Кавказа

Михаил Кавелашвили заявил, что верит в европейские ценности

Михаил Кавелашвили заявил, что верит в европейские ценности
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Грузинский президент Михаил Кавелашвили верит в европейские ценности, а не бюрократию Брюсселя. Об этом он заявил в интервью.

Грузия может быть примером независимости для других стран Европы, заявил президент республики Михаил Кавелашвили в разговоре с французским радио и отметил, что верит в европейские ценности, а не бюрократию Брюсселя.

Все решения правящей партии "Грузинская мечта" исходят из национальных интересов страны, подчеркнул политик.

"К сожалению, этого никогда не было при прежних правительствах, которые зависели от иностранных кругов. Люди это ясно видели. Зурабишвили заявила, что Грузия отстает от Украины и Молдовы по уровню развития"

- Михаил Кавелашвили

Но, как заметил новый президент республики, слова Зурабишвили противоречат статистике, согласно которой Грузия опережает их по правам человека, демократии и экономике.

В Европе уверены, что Грузия обязана провести новые парламентские выборы, однако, со слов Михаила Кавелашвили, это лишь преследования бюрократии Брюсселя, и они не представляют собой "настоящую Европу".

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