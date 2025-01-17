Кавелашвили: Грузия под угрозой уничтожения

Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступил на открытии весенней сессии парламента и заявил, что страна продолжает находиться под угрозой уничтожения из-за оппозиционных сил, дестабилизирующих ситуацию. Она исчезнет после ослабления антигрузинских групп.

Антигрузинские силы продолжают дестабилизировать ситуацию в стране, поэтому угроза уничтожения Грузии еще не исчезла, заявил новый президент республики Михаил Кавелашвили на открытии весенней сессии парламента.

"Угроза уничтожения страны еще не исчезла. Все еще существуют антигрузинские силы, которые не жалеют усилий для дестабилизации Грузии"

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что угроза сохранится до момента ослабления групп, действующих в интересах иностранных государств.

Президент отметил неоценимую роль грузинского народа в спасении страны, который выбрал национальные интересы и государственность. Власти, исполняя волю народа, продолжат вести Грузию к миру, в отличие от оппозиции, которая готова к открытию "второго фронта" и кризису.

Отметим, что открытие весенней сессии парламента Грузии проходило на фоне акции протеста перед зданием законодательного органа на проспекте Руставели в Тбилиси. Оппозиционные силы продолжают требовать проведения новых выборов.

Обстановка в Грузии

Политолог Лали Морошкина в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметила, что в сравнении с ноябрем-декабрем прошлого года политическая ситуация в Грузии сейчас в значительной степени успокоилась.

"Протестная активность сходит на нет, судя по тому, что митингующим уже даже трудно перекрывать улицы в Тбилиси. Поэтому сейчас не приходится говорить о том, что сохраняется напряженная обстановка. Естественно, оппозиция сегодня несколько больше беснуется, ведь состоялось первое заседание парламента нового сезона, причем эмоций им добавляет желание вместо протестной программы на улицах войти в парламент и начать работать согласно депутатским мандатам", - прежде всего сказала она.

"Известно, что оппозиционные депутаты взяли полагающиеся им деньги – 2 млн лари, это не маленькая сумма, свидетельствующая, что очень скоро эти политики в парламент все-таки войдут. Сейчас они ищут причину для этого. Тогда на улицах останутся только проплаченные из-за рубежа неправительственные организации – а они будут спешить в ближайшее время организовать еще несколько акций с перекрытием улиц, так как скоро будут ужесточены наказания за подобные действия", - сообщила Лали Морошкина.

Политолог обратила внимание, что в Грузии продолжают действовать западные некоммерческие структуры. "Все те организации, которые подверглись критике новой американской администрации – и Фонд Сороса, и USAID, и другие – так и работают в Грузии. $30 млн, направленные ими в Грузию, получатели средств должны как-то отработать, поэтому мы и видим сейчас последние дни, когда они хотят причинить побольше зла", - указала она.

"В итоге мы наблюдаем ужасающие акции, когда, например, митингующие буквально держат в заложниках журналистку, требуют, чтобы она не прекращала голодовку и принесла себя в жертву их интересам. Никто не думает, что эта женщина уже в возрасте, и наоборот нужно сделать все, чтобы она сохранила здоровье. К тому же, страшное дело, она ударила кулаком полицейского, что даже в либеральных странах не представить, а у нас это происходит. У нас 150 полицейских попало в больницы с увечьями за время протестов после выборов – вот как действуют НПО на иностранные деньги", - заключила Лали Морошкина.