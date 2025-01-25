Президент Грузии открыл весеннюю сессию парламента

Парламент Грузии начал весеннюю сессию с отчета, с которым президент Михаил Кавелашвили выступил перед депутатами.
В своем обращении Кавелашвилил выразил пожелания успеха парламенту нового, 11-го созыва, и выразил уверенность в активном сотрудничестве на протяжении ближайших четырех лет.
"Я верю, что это будут четыре года усиления национальных интересов нашей страны"
– президент Грузии
Кавелашвили также констатировал, что после того, как он прошел инаугурацию, Грузия окончательно стала парламентской республикой: покинула свой пост ныне экс-президент Саломе Зурабишвили – она стала последним президентом, которого выбирал весь народ. Выборы Кавелашвили, состоявшиеся 14 декабря, проводились так, как это устроено в Америке: его выбирала Избирательная коллегия в составе 300 депутатов.
Текущий этап в жизни Грузии Кавелашвили охарактеризовал как время становления ее государственности.
Президент выступал только перед представителями правящей "Грузинской мечты" и партии "Сила народа": оппозиция изначально отказалась участвовать в работе нового парламента.
Кроме того, около здания законодательного органа проходит акция протеста.