Грузинский президент Михаил Кавелашвили сегодня выступил на открытии новой, весенней сессии парламента Грузии. Он выразил уверенность в успешном налаживании сотрудничества с законодательным органом.

Парламент Грузии начал весеннюю сессию с отчета, с которым президент Михаил Кавелашвили выступил перед депутатами.

В своем обращении Кавелашвилил выразил пожелания успеха парламенту нового, 11-го созыва, и выразил уверенность в активном сотрудничестве на протяжении ближайших четырех лет.

"Я верю, что это будут четыре года усиления национальных интересов нашей страны"

– президент Грузии

Кавелашвили также констатировал, что после того, как он прошел инаугурацию, Грузия окончательно стала парламентской республикой: покинула свой пост ныне экс-президент Саломе Зурабишвили – она стала последним президентом, которого выбирал весь народ. Выборы Кавелашвили, состоявшиеся 14 декабря, проводились так, как это устроено в Америке: его выбирала Избирательная коллегия в составе 300 депутатов.

Текущий этап в жизни Грузии Кавелашвили охарактеризовал как время становления ее государственности.

Президент выступал только перед представителями правящей "Грузинской мечты" и партии "Сила народа": оппозиция изначально отказалась участвовать в работе нового парламента.

Кроме того, около здания законодательного органа проходит акция протеста.