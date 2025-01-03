Вестник Кавказа

Кавелашвили сделал скандальное заявление после ознакомления с архивом Зурабишвили

Михаил Кавелашвили
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Президент Грузии рассказал, что стало известно после ознакомления с архивом экс-главы государства. По его словам, они нашли информацию, доказывающую, что ситуация с "фальсификацией выборов" была спланирована заранее.

Ситуация, связанная с якобы фальсификацией результатов выборов в парламент Грузии, была спланирована заранее. Такое заявление сделал 31 января президент страны Михаил Кавелашвили.

Он подчеркнул, что об этом стало известно после ознакомления с архивом экс-главы государства Саломе Зурабишвили.

"В результате просмотра президентского архива мы убедились, что все это было спланировано еще до выборов"

– Михаил Кавелашвили

Он обратил внимание на то, что в итоговом отчете ОБСЕ говорится о том, что выборы были проведены демократично, а прокуратура до сих пор не получила никаких фактов, доказывающих, что выборы были сфальсифицированы.

"Граждане имели право на свободный выбор. Такова реальность. Никто не может сказать, что Михаил Кавелашвили был избран незаконно"

– президент республики

Он также опроверг информацию о запугивании людей перед выборами.

"Не соответствует действительности утверждение, что кто-то голосует за "Грузинскую мечту" как раб. Граждане критически настроены, однако для них также важны мир, стабильность и целенаправленное движение в сторону Европы. У этого нет альтернативы"

– глава государства

По его словам, у правящей партии "Грузинской мечты" просто не было конкурентоспособного соперника, поскольку в стране нет нормальной оппозиции.

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