Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сама считает себя единственной легитимной властью в Грузии, заявила, что итоги выборов в парламент 26 октября не были признаны ни Америкой, ни Евросоюзом.

Саломе Зурабишвили, срок полномочий на посту президента которой истек в конце декабря, заявила, что Вашингтон и Брюссель не признают результаты недавних парламентских выборов в Грузии.

Она подчеркнула в интервью France 24, причем уже не в первый раз, что сама она не считает легитимным президентом Михаила Кавелашвили, поэтому, по ее мнению, она остается президентом Грузии.

"Не только я, но и население, которое выходит на улицы, не признает. Также результаты выборов не признают наши европейские и американские партнеры, за исключением Венгрии, потому что выборы были результатом манипуляции, которая если и не была устроена Россией, то тогда была ими поддержана"

– Зурабишвили

Политик также выразила мнение, что созыв парламента прошел вопреки Конституции Грузии.

Несколько дней назад грузинский премьер, кандидатура которого была одобрена избранным парламентом, а точнее выигравшей выборы партией "Грузинская мечта", Ираклий Кобахидзе, также не в первый раз сообщил о надеждах на перезагрузку отношений с Америкой при новом президенте Дональде Трампе.

Политик также высказался относительно значения поездки Зурабишвили в Вашингтон на инаугурацию Трампа: он уверен, что это событие не имеет никакого значения. Правительство "Мечты" на церемонию вступления в должность американского президента не пригласили.

Стоит отметить, что ни Трамп, ни кто-либо из его администрации пока не высказывались относительно Грузии.