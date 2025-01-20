Руководство и народ Грузии окажутся достаточно разумным и выдержанным, чтобы не поддаться на западные провокации, которые приведут страну лишь к нестабильности, как к политической, так и к экономической, заявили в МИД России.

Москва уверена, что народ Грузии сумеет действовать независимо и суверенно, чтобы сохранить самостоятельность и не оказаться игрушкой в руках западных сил, заявили в МИД России.

В министерстве сообщили, что уходящая администрация США и Евросоюз принимают все меры, чтобы повлиять на выбор народа Грузии и избранного этим народом руководства страны, которые ранее высказались за мир и процветание. Для этого Запад предъявляет Тбилиси ультиматум, вынуждая выбирать путь либо с Западом, либо с РФ.

"Уверены, что народу Грузии хватит выдержки и мудрости, чтобы не стать игрушкой в чужих руках, толкающих страну к экономической и политической нестабильности"

– МИД России

В ведомстве обратили внимание на увеличение частоты авиарейсов между странами и расширение их географии. В министерстве также напомнили о принятых в 2023 году решениях президента Владимира Путина вернуть прямое авиасообщение и отменить необходимость для жителей Грузии получать визу для небольших поездок – все это способствовало развитию туризма. В октябре прошлого года визы перестали требоваться и гражданам Грузии, которые прибывают в РФ, чтобы учиться, работать и жить.

"Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси"

– МИД РФ

Ранее сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве также прокомментировали текущее состояние российско-армянских отношений, отметив, что они переживают непростые времена, и ответственность за это по большей части лежит на Западе.