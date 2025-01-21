Вестник Кавказа

Отношения России и Армении переживают непростые времена – МИД

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российско-армянские отношения в данный момент нельзя назвать простыми, чему виной воздействие Запада, который занимается подстрекательством Еревана против Москвы, причем исключительно для собственной выгоды, заявили в МИД РФ.

Связи Москвы и Еревана сейчас находятся на непростом этапе, и по большей части эти сложности связаны с действиями Запада, заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что на протяжении прошлого года давление со стороны Запада на Армению усиливалось: Ереван подталкивали к тому, чтобы отказаться от традиционных отношений с Москвой, армянскому народу же навязывали чуждые ему ценности.

В МИД выразили сожаление в связи с тем, что Армения нередко отвечала Западу благосклонностью, хотя обещания Америки и Евросоюза, суливших заменить Россию, не были основаны ни на чем.

"А ведь ОДКБ – краеугольный камень безопасности Армении, а членство в ЕАЭС – залог ее экономического благополучия"

– министерство

Со своей стороны Россия неоднократно пыталась донести до Армении мысль о том, что ни США, ни ЕС реально не заинтересованы в процветании Армении и заботятся исключительно о собственной пользе, свидетельством чего стали события в Грузии в 2024 году, отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что российская сторона всегда ценила сотрудничество с Арменией и продолжает высоко ставить отношения с РА, которая входит в число естественных стратегических партнеров и союзников РФ.

"Мы привержены всему комплексу договоренностей с Арменией в торгово-экономической и военно-политической сферах, оформленных на двустороннем уровне и в рамках общих интеграционных объединений"

– МИД

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