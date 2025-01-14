Никол Пашинян летит к Дональду Трампу

Глава армянского правительства посетит США через несколько недель. В рамках поездки он поучаствует в традиционном мероприятии, которое ежегодно посещает американский президент.

Премьер-министр Армении собирается в начале следующего месяца отправиться с визитом в Соединенные Штаты. Об этом на своих страницах в соцсетях написала 23 января его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

Она отметила, что Никол Пашинян посетит саммит Международного альянса за свободу вероисповедания (признан нежелательной организацией в РФ) и выступит там с речью.

Помимо этого, глава правительства будет присутствовать на Национальном молитвенном завтраке, который традиционно посещает американский лидер.

Напомним, в настоящее время Пашинян находится в Швейцарии, где проходит Давосский форум.

О чем Пашинян неофициально попросит Трампа?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Никол Пашинян так скоро летит на неформальную встречу с Дональдом Трампом, чтобы убедить американского президента в оправданности исполнения новой администрацией положений договора, заключенного с Ереваном командой Джозефа Байдена.

"Согласно заявлениям, там не предусмотрена официальная двусторонняя встреча Дональда Трампа и Никола Пашиняна. Если будут какие-то контакты, они будут носить неофициальный характер. Но в целом понятно, что Армения заинтересована сейчас в реализации положений, хартии стратегического партнерства, которую подписали на прошлой неделе глава МИД Арарат Мирзоян и теперь уже бывший госсекретарь Энтони Блинкен", – сказал он.

При этом у Никола Пашиняна не может быть уверенности, что Дональд Трамп согласится исполнять договор, навязанный ему администрацией Джозефа Байдена. "Трамп в принципе отличается неординарными действиями. В целом считается, что Трамп более прагматичен, чем предыдущая администрация, соответственно, с его стороны в меньшей степени будет поддержка каких бы то ни было идеологизированных инициатив. Об этом уже можно судить по приостановке грантовой помощи США другим государствам", – указал Константин Тасиц.

"Армения является достаточно крупным получателем грантовых американских средств, с их помощью финансируются различные неправительственные организации в этой республике. Возможно, что Пашинян едет в США и по этой причине тоже. С другой стороны, в окружении Трампа тоже действует армянское лобби. Оно традиционно сильное во всех политических кругах США и будет стимулировать новые американские власти оказывать Армении поддержку не меньше, чем предыдущую администрацию", – предупредил эксперт.