Армения раскрыла цель стратегического партнерства с США

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, зачем Ереван подписал с Вашингтоном Хартию о стратегическом партнерстве. По словам армянского дипломата, такой шаг был необходим для ориентации в сложной геополитической обстановке.

Подписание Хартии о стратегическом партнерстве с США поможет Армении осуществлять "навигацию" в текущей геополитической ситуации, написал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на своей странице в социальной сети.

"Отношения Армения - США достигли такой степени зрелости, что их повышение до уровня стратегического партнерства не только уместно, но и необходимо для навигации в сложной геополитической обстановке"

– дипломат

Кроме того, Мирзоян выразил пожелание, чтобы армяно-американская Хартия, которую он подписал с госсекретарем Энтони Блинкеном, послужила свидетельством углубления отношений между Ереваном и Вашингтоном, а также стала дорожной картой для будущего, которое будет наполнено общими достижениями.

Зачем Армении стратегическое партнерство с США?

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в Ереване вовсе не осознают, насколько рискованным и даже губительным шагом для Армении является стратегическое партнерство с США.

"Я думаю, что в решениях армянских властей работает логика абсурда из-за полного непонимания того, что нужно делать дальше, чтобы сохранить государственность Армении. Армения де-факто движется к разрыву всех отношений с РФ и переходу из российских союзников в статус недружественного государства", - прежде всего сказал он.

"Судя по заявлению Мирзояна, армянские власти полагают, что благодаря разрыву с РФ Армения сможет выжить в новых условиях переформатированного мира, который будет еще больше запущен к реализации после инаугурации Трампа. Но они как минимум упускают тот момент, что всего через четыре дня им придется работать не с администрацией Байдена, а с администрацией Трампа", - обратил внимание Антон Бредихин.

"Между тем Дональд Трамп, как мы понимаем, не особо интересуется Южным Кавказом. Для него гораздо более актуальны другие направления, в первую очередь в ближайшем окружении США. Поэтому в данном случае со стороны властей Армении была сделана полная глупость и очередная ошибка в попытке выехать на популизме, рассориться с Россией и потом это как-то использовать для большого дипломатического торга с Западом", - пояснил регионовед.

У Трампа Ереван будет просить в рамках стратегического партнерства оружие и деньги. "Наверняка армянские власти заведут разговор о вводе войск США и открытии американской военной базы в Армении. Естественно, они будут требовать поставки вооружений для своей армии и делать акцент на то, чтобы американцы больше активизировали свою политику на территории Южного Кавказа, оказывая давление на соседей Армении в пользу Еревана", - заключил Антон Бредихин.