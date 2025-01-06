Армянские депутаты шутят о бегстве Пашиняна в ЕС

В парламенте Армении уже ходят шутки о неуемном стремлении Пашиняна поскорее войти в состав Евросоюза, причем распространяют их сами депутаты правящей партии "Гражданский договор".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян воспринял как угрозу российскую оценку последствий выхода страны из ЕАЭС, которая последовала после одобрения законопроекта о членстве Армении в Евросоюзе – он даже организовал в Иджеване обсуждения с участием чиновников исполнительной и законодательной власти и предложил найти пути выхода на фоне ожидающегося тяжелого удара по экономике страны, пишет армянская газета "Грапарак".

"Пашинян заявил, что невозможно сделать шаг назад и отказаться от принятия проекта. Однако законопроект о членстве в ЕС не включен в повестку первого заседания весенней сессии Национального Собрания, которое состоится в понедельник, хотя находится в парламенте"

- "Грапарак"

Многие депутаты от правящей партии "Гражданский договор" выступают против принятия законопроекта, считая его "авантюрой с опасными последствиями".

Текст проекта уже стал темой шуток в правящей партии. Многие депутаты говорят, что поражены "уровнем безграмотности и примитивности спешащих в Европу", отмечает издание.

Напомним, вернувшись с новогодних каникул, правительство Армении объявило о начале процедуры вступления страны в Евросоюз. Армянский парламент одобрил решение вынести на конституционный референдум вопрос о "закреплении стремления членства в ЕС" в Основном законе, инициатором которого выступил премьер-министр страны Никол Пашинян. Два дня назад США и Армения заключили хартию о стратегическом партнерстве, в списке приоритетных задач которой – углубление интеграции Еревана в евроатлантические структуры.