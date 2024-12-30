Зачем Пашинян объявил о вступлении Армении в ЕС?

Вернувшись с новогодних каникул, правительство Армении объявило о начале процедуры вступления страны в Евросоюз. Армянский парламент одобрил решение вынести на конституционный референдум вопрос о «закреплении стремления членства в ЕС» в Основном законе. Есть три, в сущности, взаимосвязанных версии, для чего Армения решила форсировать вопрос евроинтеграции.

Версия №1. Армения затягивает переговорный процесс с Азербайджаном

Стремление армянского правительства провести референдум о вступлении в Евросоюз провозглашено на фоне переговорного процесса о мире с Азербайджаном. В Баку и Ереване неоднократно заявляли, что в проекте мирного документа несогласованными остаются всего два пункта.

Азербайджан не соглашается на подписание мирного договора, пока в Конституции Армении остаются элементы, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Пашинян не раз высказывался о необходимости принятия новой конституции, однако 2025 год начался с обвинений Еревана в адрес Баку в «милитаризации диалога и попытках спровоцировать Ереван на воинственную риторику».

Поскольку Армения последовательно привлекает внимание государств ЕС к вопросу подписания мирного договора (предлагая, в частности, размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном после завершения процесса делимитации), можно предположить, что Ереван смещает контекст переговорного процесса в пользу долгой бюрократической процедуры, под эгидой которой может пройти весь 2025 год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Версия №2. Армения готовится к изменению Конституции

В пользу этой версии говорит бессмысленность самой интеграционной инициативы Еревана. За всю постсоветскую историю лишь республикам Прибалтики удалось стать полноправными членами Евросоюза. Для остальных потенциальных членов, в том числе для Грузии, сделавшей огромный шаг на встречу евроинтеграции, путь в значительной степени затруднен бесконечными бюрократическими проволочками. Перспективы Еревана и вовсе ничтожны, поскольку он по-прежнему зависит от евразийской интеграции, да и в ЕС никто жаждет видеть в своем составе Армению.

Можно предположить, что Пашинян и его команда хотят мобилизовать свой электорат для обеспечения необходимой явки на референдуме, где кроме поправок о евроинтеграции будут пункты, которые бы обеспечили выполнение оставшихся двух условий подписания мирного соглашения с Баку. Поскольку среди армянской общественности вопрос конституционной реформы на фоне провала во внешней политике воспринимается негативно, то Пашинян не станет рисковать и выводить проблему на всеобщее рассмотрение в качестве отдельного референдума. Если же вынести не референдум сразу оба вопроса, то уступки будут восприниматься как необходимое условие, либо перспектива ускоренной евроинтеграции.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Версия №3. Пашинян готовится к выборам 2026 года

Анонс вступления в ЕС может означать поэтапное оформление Армении как цивилизованного партнера Евросоюза. Для этого Пашиняну не нужно форсировать события, поскольку перспектива выглядит весьма отдаленной.

Европейский трек нужен Пашиняну для предвыборной кампании, которая официально стартует в следующем году. Здесь уместно вспомнить прошлогодние президентские выборы в Молдавии, которые проводились в один день с аналогичным референдумом. Чтобы избежать возможных эксцессов со стороны вялой армянской оппозиции, необходимо, чтобы вся избирательная кампания, проходила на фоне разговоров о Евросоюзе. В таком случае избирателям можно продать миф об эффективной внешней политике Пашиняна, благодаря которой Армению якобы скоро примут в Епросоюз.