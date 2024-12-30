Вестник Кавказа

Лавров: Армения должна решать свои проблемы с соседями, а не с США и ЕС

Лавров: Армения должна решать свои проблемы с соседями, а не с США и ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для решения проблем с соседними странами Еревану стоит налаживать взаимодействия с этими же странами, а не искать поддержки у внерегиональных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Нормализация отношений Армении с соседними странами должна осуществляться путем взаимодействия с ними самими, без привлечения сторонних участников, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, это принципиальная позиция Москвы, и рано или поздно она обязательно воплотится в жизнь.

"Страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями"

– Лавров

Дипломат обратил внимание на то, что он не видит в контактах Еревана со странами Запада и ЕС никаких проблем.

Однако, указал министр, заявления о том, что миссия ЕС сможет обеспечивать безопасность в Сюникском районе Армении, выглядят по меньшей мере странно, особенно когда они исходят от стран, отдаленных территориально, незнакомых с традициями региона и воспринимающих историю только в колониальном свете.

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