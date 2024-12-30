Лавров: Армения должна решать свои проблемы с соседями, а не с США и ЕС

Нормализация отношений Армении с соседними странами должна осуществляться путем взаимодействия с ними самими, без привлечения сторонних участников, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам прошлого года.
По его словам, это принципиальная позиция Москвы, и рано или поздно она обязательно воплотится в жизнь.
"Страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями"
– Лавров
Дипломат обратил внимание на то, что он не видит в контактах Еревана со странами Запада и ЕС никаких проблем.
Однако, указал министр, заявления о том, что миссия ЕС сможет обеспечивать безопасность в Сюникском районе Армении, выглядят по меньшей мере странно, особенно когда они исходят от стран, отдаленных территориально, незнакомых с традициями региона и воспринимающих историю только в колониальном свете.