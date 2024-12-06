Евроатлантическая интеграция Армении включена в договор с США

Приоритетом Вашингтона и Еревана названо углубление интеграции Армении в евроатлантические структуры, следует из документа, опубликованного МИД АР.
Накануне Армения и США подписали документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству.
В тексте отмечается, что сохраняются угрозы глобальному миру и стабильности. В планах оборонное сотрудничество, поддержка ВС Армении путем проведения профподготовки военных.
"Углубление интеграции Армении в евроатлантические структуры является двусторонним приоритетом, и стороны планируют расширить сотрудничество в области безопасности и программы реформ, направленные на повышение уровня взаимодействия Армении и укрепление обороны"
– документ
При участии США продолжится работа по реформированию и модернизации МИД Армении и правоохранительных органов страны, в том числе обучение полицейских.