Вестник Кавказа

Евроатлантическая интеграция Армении включена в договор с США

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
США и Армения заключили хартию о стратегическом партнерстве. В списке приоритетных задач – углубление интеграции Еревана в евроатлантические структуры.

Приоритетом Вашингтона и Еревана названо углубление интеграции Армении в евроатлантические структуры, следует из документа, опубликованного МИД АР.

Накануне Армения и США подписали документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству.

В тексте отмечается, что сохраняются угрозы глобальному миру и стабильности. В планах оборонное сотрудничество, поддержка ВС Армении путем проведения профподготовки военных.

"Углубление интеграции Армении в евроатлантические структуры является двусторонним приоритетом, и стороны планируют расширить сотрудничество в области безопасности и программы реформ, направленные на повышение уровня взаимодействия Армении и укрепление обороны"

– документ

При участии США продолжится работа по реформированию и модернизации МИД Армении и правоохранительных органов страны, в том числе обучение полицейских.

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