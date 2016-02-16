Визит Зурабишвили в страны Балтии направлен против интересов Грузии – Папуашвили

Спикер парламента Грузии считает, что сотрудничество оппозиции со странами Балтии направлено против государственных интересов страны. Так он прокомментировал скорый визит экс-президента Грузии в Ригу, Вильнюс и Таллин.

Визиты лидеров радикальной оппозиции в страны Балтии – часть политики, направленной против государственных интересов Грузии, заявил глава парламента Шалва Папуашвили, комментируя путешествие бывшего президента страны Саломе Зурабишвили в Латвию, Литву и Эстонию.

"Я хотел бы задать вопрос, на чьи средства госпожа Саломе путешествует по странам Балтии? Этот вопрос должен быть задан, и на него должен быть дан ответ. В этом ответе мы увидим доказательства того, чьей марионеткой является экс-президент Саломе Зурабишвили"

- Шалва Папуашвили

Он также выразил досаду, что страны Балтии используют грузинский народ для достижения собственных интересов и что они допускают рост числа радикальных организаций, готовых спонсировать антиправительственные силы в Грузии.