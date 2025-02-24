Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Рашид Адекеров, эксперт Центра изучения перспектив интеграции

Тбилиси из раза в раз подтверждает свой курс на пересмотр отношений с ЕС, сохраняя стремление в Европу. Как бы парадоксально не звучал этот тезис, в нем есть логика и прагматизм. Расскажем, как Грузия формирует новый формат диалога с ЕС, который в скором времени может стать полезным и за границами кавказского региона.

Раздуть огонь протеста

Грузия готовится к попыткам реанимировать протест на улицах Тбилиси. Лоббисты стараются придать импульс в американском конгрессе Акту MEGOBARI. Согласно документу, истеблишмент США должен разрешить себе вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Основной критерий «легитимности» такого вмешательства – Россия.

Если грузинский политик не выказывает стремления обострить диалог Тбилиси и Москвы – достоин санкций.

Компания ведет бизнес с Россией – наказать.

Журналист готов вбрасывать в информационное поле страшилки про Кремль – похвалить и вознаградить.

Инструменты знакомые и доказавшие в некоторых странах свою эффективность при системном использовании.

Параллельно бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили устроила пиар-турне по прибалтийским странам для встреч с их руководством – президентами, профильными министрами, наиболее воинственными депутатами парламентов и местным экспертным сообществом. После этих многочисленных встреч Зурабишвили отчитывалась в соцсетях о якобы твердой поддержке со стороны Евросоюза грузинского государства, народа и демократии.

Вся эта активность преследует одну цель – раздуть изрядно затухшие за последние 100 дней уличные протесты. Их конечная цель, несмотря на декларируемые «ценности», вполне прозаична: сменить вектор внешней политики Тбилиси, а точнее – вернуть ее к антироссийской повестке в духе Единого национального движения.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Вымышленные друзья ЕС

Шаги по поддержанию евроатлантического единства на постсоветском пространстве превратились из опасного ноу-хау в набившие оскомину попытки манипулировать общественным мнением и торговать суверенитетом. Тем не менее даже сейчас они находят как своего зрителя среди рядовых граждан, так и своих «проводников» в политической элите республик. Грузия здесь не исключение – тоже попадала под очарование этих технологий и пострадала от них. И именно Тбилиси сегодня демонстрирует наиболее последовательный и аккуратный курс на переосмысление этого исторического багажа.

Очередное подтверждение тому – реакция председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили на прибалтийский вояж Зурабишвили. Грузинской спикер ударил по самому больному прибалтийских республик – по их комплексам. Официальные Вильнюс, Рига и Таллин так сильно хотели откреститься от своей советской шинели, что не заметили, как набросили на себя самые засаленные ее обрывки:

запретили «неправильные» СМИ

устроили гонения и посадки диссидентов

сформировали себе непримиримого внешнего врага

подчинили экономику геополитической логике

а теперь еще хотят включиться в гонку вооружений, на которую нет ресурсов.

Поездка бывшего президента Зурабишвили в три прибалтийские страны и ее официальный прием свидетельствуют о том, что прибалтийские политики по-прежнему прибегают к старым советским методам. Они вроде бы решительно осуждают все коммунистическое, советское и русское, но, по-видимому, ментально все еще остаются в тех же тисках, которые, как они утверждают, так хотят разрушить

- Папуашвили.

© Фото: Giorgi Abdaladze/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В этих строках читается не столько обращение к республикам Прибалтики, сколько вызов Брюсселю и шире – актуальному состоянию евроатлантической идеологии. Папуашвили сформулировал 3 симптома болезни внешней политики нынешнего ЕС:

отрицание национального суверенитета

подрыв легитимной власти

создание вымышленного параллельного мира.

Не только Рига или Таллин, но вся евробюрократия не признает выборы в Белоруссии и России, критикует демократические процедуры в Азербайджане и Грузии, но при этом считает нормальным отсутствие выборов на Украине или арест победителя первого тура выборов в Румынии. В Вильнюсе тепло принимали в качестве «президента» белорусскую домохозяйку Светлану Тихановскую или ту же Зурабишвили, президентские полномочия которой истекли еще в декабре прошлого года. Эта «просроченность» роднит экс-президента Грузии с украинским любимчиком еврономенклатуры – Владимиром Зеленским.

© Фото: President Of Ukraine/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

На пути в Европу

Против этих навязываемых политических галлюцинаций и выступает сегодня Тбилиси, потому что этот европейский имаджинариум весьма опасен. Его конечная цель – война. Грузия это испытала на себе, а Украина выступила лишь дополнительным напоминанием. Тбилиси устами спикера парламента уже открытым текстом (причем не в первый раз) заявляет:

Они призывают Тбилиси к открытому противостоянию с Москвой. Настойчиво требуя от Грузии, которая не является членом ЕС и НАТО, ввести двусторонние санкции против России, они надеялись на эскалацию между Грузией и Россией и, по сути, жертвовали интересами Грузии ради собственных.

Речь шла о Литве, Латвии и Эстонии, но инфекция прибалтизации через Брюссель уже перекинулась и в «старую Европу». Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности и зампред Еврокомисии сегодня – эстонка Кая Каллас, экс-премьер и дочь одного из архитекторов постсоветской русофобской эстонской государственности Сийма Калласа. Еврокомиссар по обороне сегодня – Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы, который в относительно травоядные 2000-е разработал «концепцию сдерживания России», а в конфликтном 2025 году призвал ЕС готовиться к войне с Россией. Ключевые внешнеполитические посты ЕС оказались в руках профессиональных русофобов. И при их координирующей роли Германия, Франция, Скандинавские страны

раздувают военные бюджеты

урезают социальные расходы

запрещают нелояльные СМИ

закрывают глаза на подрывы стратегически важной энергетической инфраструктуры

и фактически заводят свои страны в стратегический тупик.

Странно ли, что Грузия не хочет становиться еще одним вагоном этого поезда, несущегося под откос?

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Это не значит, что Тбилиси меняет свои геополитические приоритеты, забывает о вопросе Абхазии и Южной Осетии, стремится в объятия России, Китая или кого-либо еще. Диалог с Москвой Грузия развивает по вопросам, решение которых выгодно обеим сторонам и уже позволило нарастить товарооборот с 2021 года с 1,6 млрд дол. до более чем 2,5 млрд. долларов. При этом от Тбилиси в Москве не требовали за этот 1 млрд дол. совершить «цивилизационный выбор», не критиковали политические процессы и не выводили на улицу профессиональных протестующих. Грузия продолжает двигаться в сторону Европы, но прагматичной, стратегичной и сытой, то есть той, которой почти не осталось. Поэтому пока одни европейские страны призывали грузин воевать с Россией, другие (например, Венгрия) подписывали соглашения о партнерстве с Тбилиси. Сегодня подобные договоренности выглядят как редкая фронда внутри ЕС, но в долгосрочном плане только подобные соглашения, основанные на интересах, а не галлюцинациях и смогут пережить бушующий геополитический шторм.