Вестник Кавказа

Венгрия поддержит Грузию, несмотря на давление ЕС

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на протест некоторых членов Европейского Союза, Будапешт продолжит оказывать Тбилиси поддержку. Об этом заявил глава МИД Венгрии.

Грузия продолжит получать поддержку от правительства Венгрии, несмотря на давление со стороны других стран ЕС, заявил руководитель венгерского МИД Петер Сийярто после встречи с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Будапеште.

Он отметил, что двойные стандарты в отношении Грузии применяются особенно наглядно из-за консервативного настроя официального Тбилиси, который, к тому же, выступает за мир.

"Именно поэтому Брюссель устанавливает против нее всяческие ограничения"

- Петер Сийярто

Напомним, что сегодня в Будапешт прилетела глава внешнеполитического ведомства Грузии Мака Бочоришвили для обсуждения отношений двух стран и будущего Тбилиси в ЕС. Также она станет участником "Конференции послов".

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