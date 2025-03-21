Вестник Кавказа

Белый дом подтвердил визит Трампа в Эр-Рияд

Белый дом подтвердил визит Трампа в Эр-Рияд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский лидер собирается приехать в столицу Саудовской Аравии в последний месяц весны. Точная дата поездки пока не определена.

Президент Соединенных Штатов планирует посетить Саудовскую Аравию в следующем месяце. Об этом поведала официальный представитель Белого дома 1 апреля.

Каролин Левитт уточнила, что визит Дональда Трампа в королевство запланирован на май.

"Президент (Трамп – прим. ред.) отправится в Саудовскую Аравию в мае"

– представитель Белого дома

Ожидается, что в Эр-Рияде Трамп подпишет соглашение, согласно которому королевство инвестирует в американскую экономику более $1 трлн.

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