Белый дом подтвердил визит Трампа в Эр-Рияд

Американский лидер собирается приехать в столицу Саудовской Аравии в последний месяц весны. Точная дата поездки пока не определена.
Президент Соединенных Штатов планирует посетить Саудовскую Аравию в следующем месяце. Об этом поведала официальный представитель Белого дома 1 апреля.
Каролин Левитт уточнила, что визит Дональда Трампа в королевство запланирован на май.
"Президент (Трамп – прим. ред.) отправится в Саудовскую Аравию в мае"
– представитель Белого дома
Ожидается, что в Эр-Рияде Трамп подпишет соглашение, согласно которому королевство инвестирует в американскую экономику более $1 трлн.