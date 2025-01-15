Вестник Кавказа

Пошлины на товары из США отменили в Израиле

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле больше не будут облагаться таможенными пошлинами американские товары. Подавляющее большинство этих пошлин перестало действовать ранее, а сегодняшняя отмена коснулась лишь малой части товаров.

Израиль отменил все таможенные ограничения на импортные товары из Соединенных Штатов. Соответствующее решение приняло руководство еврейского государства.

"По поручению премьер-министра Нетаньяху, министра финансов Смотрича и главы Минэкономики, депутата Кнессета Нира Барката, Израиль отменяет все пошлины, ранее наложенные на товары из США – крупнейшего торгового партнера страны"

– канцелярия премьера

Там также обратили внимание на то, что соглашение о свободной торговле, оформленное странами в середине 1980-х год, освободило от пошлин в районе 99% американских товаров. Сегодняшняя отмена пошли затронет ограниченное количество товаров.

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