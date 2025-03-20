США готовы обложить российскую нефть новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России – это будет сделано в том случае, если власти РФ откажутся заключать соглашение по завершению конфликта на Украине.

США готовы ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, заявил сегодня американский президент Дональд Трамп, передает NBC News.

"Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России, что может быть и не так, но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России"

- Дональд Трамп

Новые санкции больно ударят и по экспортерам российской нефти – им могут запретить ведение бизнеса в США, поскольку, как пояснил Трамп, покупка российской нефти автоматически будет означать на запрет торговли ею в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

Пошлина на всю нефть, экспортируемую из России, составит от 25% до 50% ее стоимости, отметил американский лидер, добавив, что он планирует вскоре вновь созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и более подробно обсудить с ним все эти вопросы.

Напомним, Кремль распространил заявление по итогам последней встречи делегаций России и США, прошедших в Эр-Рияде 24 марта: Россия и Соединенные Штаты договорились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

Также делегации двух стран договорились о возобновлении российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, уменьшении стоимости страхования перевозок морским путем, а также расширении доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций, сообщила пресс-служба Кремля.