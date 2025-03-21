Вашингтон продолжает работу с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию

США продолжают работу с Москвой и Киевом для достижения прогресса в деле украинского урегулирования. Дональд Трамп также участвует в этом, отметили в Белом доме.

Вашингтон продолжает контакты с Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса. В процессе активно участвует лидер США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует"

– Кэролайн Левитт

Ранее Дональд Трамп высказал уверенность, что президент РФ Владимир Путин готов выполнить обязательства по украинскому урегулированию. По словам Трампа, Путин готов "выполнить свою часть сделки".