Вестник Кавказа

Вашингтон продолжает работу с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию

Вашингтон продолжает работу с Москвой и Киевом по украинскому урегулированию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США продолжают работу с Москвой и Киевом для достижения прогресса в деле украинского урегулирования. Дональд Трамп также участвует в этом, отметили в Белом доме.

Вашингтон продолжает контакты с Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса. В процессе активно участвует лидер США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. 

"Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует"

– Кэролайн Левитт

Ранее Дональд Трамп высказал уверенность, что президент РФ Владимир Путин готов выполнить обязательства по украинскому урегулированию. По словам Трампа, Путин готов "выполнить свою часть сделки".

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