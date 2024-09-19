Вестник Кавказа

Казахстан запустил мультимодальный терминал в Поти

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В порту Поти открылся современный грузовой терминал, который расширит возможности Срединного коридора.

Казахстанкая компания PTC Holding запускает мультимодальный терминал в порту Поти в Грузии

Сообщается, что площадь логистического комплекса составляет 9 га, объект сможет обрабатывать более 80 тыс контейнеров в год. 

Терминал позволит порту Поти принимать больше грузов, в том числе из России. Он должен стать важным звеном стратегического маршрута Срединный путь, отмечает газета "КоммерсантЪ". 

Отмечается, что терминал обслуживают два козловых крана, которые способны перемещать до 25 контейнеров в час. 

Отметим, что соглашение о строительство терминала было подписано летом 2023 года.

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