Казахстан запустил мультимодальный терминал в Поти

В порту Поти открылся современный грузовой терминал, который расширит возможности Срединного коридора.
Казахстанкая компания PTC Holding запускает мультимодальный терминал в порту Поти в Грузии.
Сообщается, что площадь логистического комплекса составляет 9 га, объект сможет обрабатывать более 80 тыс контейнеров в год.
Терминал позволит порту Поти принимать больше грузов, в том числе из России. Он должен стать важным звеном стратегического маршрута Срединный путь, отмечает газета "КоммерсантЪ".
Отмечается, что терминал обслуживают два козловых крана, которые способны перемещать до 25 контейнеров в час.
Отметим, что соглашение о строительство терминала было подписано летом 2023 года.