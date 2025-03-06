Грузия направит $10 млн наименее развитым странам

Наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства получат от Грузии небольшой подарок в виде $10 млн. Решение об этом принял премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Грузия решила помочь наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам и выделила на это $10 млн (около 27,9 тыс лари). Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Согласно документу, МИД выделит указанную сумму представителям государств для участия в работе Совета ООН по правам человека.
В списке наименее продвинутых стран сейчас находится 44 государства – Афганистан, Йемен, Камбоджа и другие. К малым островным развивающимся государствам относятся Фиджи, Куба, Палау и т.д.