Вестник Кавказа

Грузия направит $10 млн наименее развитым странам

Старые 100-долларовые банкноты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства получат от Грузии небольшой подарок в виде $10 млн. Решение об этом принял премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Грузия решила помочь наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам и выделила на это $10 млн (около 27,9 тыс лари). Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Согласно документу, МИД выделит указанную сумму представителям государств для участия в работе Совета ООН по правам человека.

В списке наименее продвинутых стран сейчас находится 44 государства – Афганистан, Йемен, Камбоджа и другие. К малым островным развивающимся государствам относятся Фиджи, Куба, Палау и т.д.

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