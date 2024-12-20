Президент Азербайджана ознакомился со специальными транспортными средствами различного назначения. Все они работают без вреда окружающей среде.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев ознакомился со специальными транспортными средствами различного назначения, которые будут оказывать коммунальные услуги в Баку.
Руководитель исполнительной власти столицы Эльдар Азизов рассказал главе государства о технических показателях и возможностях транспортных средств.
Отмечено, что имеются транспортные средства, а также техника известных компаний, предназначенные для различных коммунальных работ.
Стоит добавить, что большая часть представленных транспортных средств являются полностью электрическими и функционируют без вреда окружающей среде.