Вестник Кавказа

Самолет Дубай-Москва вынужденно приземлился в Баку

Самолет Дубай-Москва вынужденно приземлился в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет, летевший из Дубай в Москву совершил вынужденную посадку в Баку. Причина – ненадлежащее поведение одного из пассажиров.

Совершавший полет из Дубай в Москву самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Баку, пишет пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Вечером 28 декабря самолет, летевший рейсом Дубай-Москва, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева"

- пресс-служба аэропорта

В воздушной гавани Баку заявили, что причиной вынужденной посадки лайнера стало ненадлежащее поведение одного из пассажиров.

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