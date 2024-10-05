Самолет Дубай-Москва вынужденно приземлился в Баку

Самолет, летевший из Дубай в Москву совершил вынужденную посадку в Баку. Причина – ненадлежащее поведение одного из пассажиров.
Совершавший полет из Дубай в Москву самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Баку, пишет пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
"Вечером 28 декабря самолет, летевший рейсом Дубай-Москва, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева"
- пресс-служба аэропорта
В воздушной гавани Баку заявили, что причиной вынужденной посадки лайнера стало ненадлежащее поведение одного из пассажиров.