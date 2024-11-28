Вестник Кавказа

Самолет Ташкент-Москва задержан на несколько часов

Самолет Ташкент-Москва задержан на несколько часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways Ташкент-Москва был задержан сегодня утром, рассказали в пресс-службе перевозчика. Соответственно, обратный рейс Москва-Ташкент также отправится в путь с задержкой.

Сегодняшний рейс Uzbekistan Airways, связывающий столицы России и Узбекистана, оказался задержан утром, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"По техническим причинам, рейс HY603/604, маршрут следования Ташкент - Москва (Домодедово) - Ташкент от 27 декабря, задержан"

– Uzbekistan Airways

В авиакомпании пообещали, что по мере получения обновленной информации она будет предоставляться общественности. В Uzbekistan Airways также выразили извинения пассажирам за неудобства и отметили, что надеются на понимание.

Напомним, рейс HY603 по расписанию должен был вылететь в 7.20 по времени Ташкента (5.20 мск) и прибывать в Москву в 9.40 мск, время в пути составляет 4 часа 20 минут. Сегодня же, как следует из данных онлайн-табло Домодедово, его прибытие в столицу РФ ожидается в 13.15 мск.

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