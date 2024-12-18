Уникальную операцию с помощью российских врачей провели в Узбекистане

Российские врачи оказали квалифицированную поддержку коллегам из Узбекистана при проведении уникальной операцию по трансплантации.
В Узбекистане впервые выполнили сложнейшую операцию по пересадке печени. Она проводилась при участии российских специалистов центра имени Шумакова, поведала пресс-служба минздрава Узбекистана.
На операционном столе оказался 15-летний подросток со сложным диагнозом – хронической печеночной недостаточностью и аутоиммунным гепатитом.
Операция по замене органа, проведенная при помощи российских врачей, была проведена успешно. Юный пациент избавился от болей, состояние его специалисты оценивают позитивно.
"Трансплантация печени – очень редкая операция. Особенно трудно проводить ее у детей. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Необходимые медицинские процедуры продолжаются под наблюдением врачей"
– пресс-служба минздрава Узбекистана