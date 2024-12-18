Вестник Кавказа

Уникальную операцию с помощью российских врачей провели в Узбекистане

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские врачи оказали квалифицированную поддержку коллегам из Узбекистана при проведении уникальной операцию по трансплантации.

В Узбекистане впервые выполнили сложнейшую операцию по пересадке печени. Она проводилась при участии российских специалистов центра имени Шумакова, поведала пресс-служба минздрава Узбекистана. 

На операционном столе оказался 15-летний подросток со сложным диагнозом – хронической печеночной недостаточностью и аутоиммунным гепатитом. 

Операция по замене органа, проведенная при помощи российских врачей, была проведена успешно. Юный пациент избавился от болей, состояние его специалисты оценивают позитивно. 

"Трансплантация печени – очень редкая операция. Особенно трудно проводить ее у детей. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Необходимые медицинские процедуры продолжаются под наблюдением врачей"

– пресс-служба минздрава Узбекистана

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