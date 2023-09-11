Вестник Кавказа

Армянские заправки получили "почетные" табличк

Заправка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении "украсили" автозаправки, которые недоливают топливо и разбавляют его подозрительными компонентами, изобличающими табличками: борьба с ними владельцев привела лишь к дополнительным штрафам.

Власти Армении вручили "знак позора" ряду автозаправок – тем, в которых за полтора года недоливали или "бодяжили" топливо: такими названа 31 недобросовестная заправочная станция, 4 из которых находятся в Ереване, сообщили в Инспекционном органе по надзору за рынком.

Хозяева большей частью частных АЗС не гнушались разбавлять бензин, дизтопливо и даже газ, за что и получили "почетный" знак "Мы были оштрафованы за недолив", передает Sputnik Армения.

Конечно, такой "рекламе", которой удостоились большей частью АЗС, в основном принадлежащие небольшим ООО и частным лицам, их хозяева не обрадовались и попытались избавиться от нее. Но тут же получили штраф в 300 тыс драмов ($750) каждая.

Сразу после этого хозяева АЗС снова восстановили позорные вывески.

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