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Газовые автозаправки в Дагестане изобилуют нарушениями безопасности

Газовые автозаправки в Дагестане изобилуют нарушениями безопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Число нарушений техники безопасности и условиями эксплуатации на автомобильных газозаправочных станциях в Дагестане исчисляется тысячами, выявила проверка, проведенная специалистами Ростехнадзора.

Большинство автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС) в Дагестане работают с многочисленными грубыми нарушениями промышленной безопасности, которые исчисляются тысячами, - показала проверка, проведенная инспекторами Кавказского управления Ростехнадзора.

"По состоянию на 7 сентября инспекторами Управления совместно с органами прокуратуры проверено 592 АГЗС, при эксплуатации которых было выявлено 3753 нарушения требований промышленной безопасности"

- пресс-служба Кавказского управления Ростехнадзора

Особенно тревожен тот факт, что 34 АГЗС работают фактически нелегально, не имея специальной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, и, будучи объектами повышенной взрывоопасности, представляют собой потенциальные "мины замедленного действия", передает "Интерфакс".

Республиканской прокуратуре предстоит разобраться и принять меры прокурорского реагирования в отношении 530 АГЗС, справки в отношении которых направлены в надзорный орган по результатам совместных проверочных мероприятий.

Напомним, проверки начались после взрыва на территории автотехцентра возле АЗС в Махачкале, который прогремел 14 августа и унес жизни 35 человек, 84 жителя дагестанской столицы получили различные травмы.

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