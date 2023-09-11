Газовые автозаправки в Дагестане изобилуют нарушениями безопасности

Опубликовано: 23:59, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Число нарушений техники безопасности и условиями эксплуатации на автомобильных газозаправочных станциях в Дагестане исчисляется тысячами, выявила проверка, проведенная специалистами Ростехнадзора.

Большинство автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС) в Дагестане работают с многочисленными грубыми нарушениями промышленной безопасности, которые исчисляются тысячами, - показала проверка, проведенная инспекторами Кавказского управления Ростехнадзора.

"По состоянию на 7 сентября инспекторами Управления совместно с органами прокуратуры проверено 592 АГЗС, при эксплуатации которых было выявлено 3753 нарушения требований промышленной безопасности"

- пресс-служба Кавказского управления Ростехнадзора

Особенно тревожен тот факт, что 34 АГЗС работают фактически нелегально, не имея специальной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности, и, будучи объектами повышенной взрывоопасности, представляют собой потенциальные "мины замедленного действия", передает "Интерфакс".

Республиканской прокуратуре предстоит разобраться и принять меры прокурорского реагирования в отношении 530 АГЗС, справки в отношении которых направлены в надзорный орган по результатам совместных проверочных мероприятий.

Напомним, проверки начались после взрыва на территории автотехцентра возле АЗС в Махачкале, который прогремел 14 августа и унес жизни 35 человек, 84 жителя дагестанской столицы получили различные травмы.